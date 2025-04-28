Llengua pròpia
Publicades les bases dels Premis Internacionals Ramon Llull 2025
El guardó a la millor traducció de literatura catalana és de 4.000 euros
El ministeri de Cultura, Joventut i Esports informa que la Fundació Ramon Llull, de la qual el Govern en forma part, ha fet públiques les bases dels Premis Internacionals Ramon Llull 2025. Els guardons internacionals, que es lliuren anualment a Andorra, estan destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes.
Concretament, s’han publicat les bases del 34è Premi internacional de catalanística i a la diversitat cultural –convocat junt amb la Fundació Congrés de Cultura Catalana–, i de la 13a edició dels premis Ramon Llull de promoció internacional de la creació catalana, i de traducció literària. En aquest últim cas, les bases d’enguany inclouen dues modalitats. La primera, el premi a la millor traducció de literatura catalana, al qual podran optar a aquest premi els traductors que, en el moment de la publicació de la convocatòria, no hagin publicat més de cinc traduccions de literatura catalana. L’obra presentada ha d’haver estat publicada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria. L’obra ha de ser d’autoria exclusiva d’un traductor. Aquest premi té com a objecte estimular la tasca dels traductors novells. Aquest premi se selecciona mitjançant una candidatura oberta. Es podran presentar candidatures del 5 al 26 de maig del 2025. I la segona, el Premi a la trajectòria d’un traductor de literatura catalana, al qual podran optar els traductors que, en el moment de la publicació de la convocatòria, hagin publicat més de cinc obres de literatura catalana. Aquest premi té com a objecte reconèixer la trajectòria dels traductors de literatura catalana i la tasca duta a terme pels professionals més consolidats.
Les dotacions econòmiques dels guardons són les següents: El Premi a la millor traducció de literatura catalana és de 4.000 euros i el Premi a la trajectòria d’un traductor de literatura catalana té una dotació de 6.000 euros. En el cas del Premi de catalanística i diversitat lingüística, l’import és també de 6.000 euros i el del Premi a la promoció internacional de la creació catalana és de 4.000 euros.
Les bases completes es poden consultar a la pàgina web de la Fundació Ramon Llull. El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament de premis, prevista durant la tardor al Principat.