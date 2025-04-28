Òbit
Mor la ginecòloga Sofia Echeverri
La doctora va ser cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’hospital entre el 2008 i el 2020
Sofia Echeverri Velasquez, una ginecòloga d'àmplia trajectòria professional, ha mort aquest matí als 66 anys. El seu traspàs marca la pèrdua d'una figura destacada en l'àmbit de la salut femenina al país, ja que ha estat l'especialista de referència per a centenars de dones i ha vetllat per l'embaràs i naixement de centenars d'infants al Principat.
La doctora Echeverri va treballar a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell des del 1992 fins el 2020 i va exercir com a cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del centre hospitalari entre el 2008 i el 2020. Sofia Echeverri es va especialitzar en ginecologia, obstetricia i andrologia a l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau i a la Fundació Puigvert com a titulada per la Universitat Autònoma de Barcelona. La facultativa va tenir consulta durant molts anys al carrer Bonaventura Armengol d'Andorra la Vella i posteriorment va fundar GIO Centre on va continuar la pràctica privada al carrer dels Escalls d'Escaldes fins fa uns mesos, quan es va jubilar.
El funeral per la doctora Echeverri tindrà lloc demà a les quatre de la tarda a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany. La família rebrà el dol a la sala 3 de les Sales de Vetlla, a Escaldes, demà de les deu del matí a la una del migdia.