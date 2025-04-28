DADES DEL 2024
Les 279 matrícules personalitzades del 2024 van aportar 383.000 euros
Des del 2014 s’han emès 1.178 plaques que han reportat 1,2 milions a l’administració
L’any passat es van atorgar un total de 279 plaques de matrícula personalitzada a Andorra, que van generar uns ingressos de 382.966,46 euros. D’aquesta quantitat, 327.166,46 euros corresponen a la taxa d’atribució i 55.800 euros, a la renovació anual. Aquest sistema, vigent des de l’any 2014, permet escollir combinacions específiques de caràcters per a les plaques de matrícula, amb preus que oscil·len entre els 300 i els 6.000 euros, segons la modalitat. L’import inclou també la taxa de sol·licitud, fixada en 40,74 euros, i la de renovació, que és de 50 euros anuals.
Des de l’entrada en vigor del sistema, s’han emès un total de 1.178 plaques personalitzades, que han reportat altes xifres d’ingressos per a l’administració. En aquest període, la recaptació acumulada ascendeix a 1.290.341,72 euros, dels quals més d’1,2 milions corresponen a la taxa d’atribució. Les combinacions més habituals en aquest conjunt han estat les de dues lletres i tres xifres (452 plaques), seguides per les de tres lletres i dues xifres (394) i les de cinc lletres (134). Les més exclusives, amb menys de cinc caràcters, han suposat 52 emissions i han generat 312.000 euros. Així mateix, s’han matriculat 20 vehicles elèctrics amb plaques personalitzades, exemptes de pagament.
Vint automòbils elèctrics no van haver de pagar per la placa
Pel que fa a la resta de l’activitat del departament de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles, el 2024 es van matricular 3.515 vehicles nous. A més, es van gestionar 10.153 canvis de titularitat al Registre de Vehicles, 7.266 dels quals corresponen a particulars i 2.887, a empreses. Pel que fa als permisos de conducció, es van emetre 3.285 nous carnets, amb la categoria B com la més freqüent, amb 1.034 autoritzacions. També es van homologar 1.521 permisos estrangers i tramitar 463 certificats d’autenticitat.
L’any passat es van matricular 3.515 vehicles nous al Principat
La memòria de l’ens també reflecteix el pressupost de l’àrea, que l’any passat va ascendir a 1.797.655,54 euros. D’aquests, 621.905,54 es van destinar a despeses de personal i 603.950, a béns i serveis. També es van executar inversions per valor de 471.000 euros, principalment en vehicles i equipament.
Aquestes dades formen part de la memòria anual del departament de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles, publicada pel ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge a final del mes de març, i corresponen a l’activitat del 2024.