Cultura
Un grup d'artistes impulsen una exposició en homenatge a les deu sufragistes
L'objectiu és preservar la memòria històrica
"Donar a conèixer la història de les deu sufragistes que van assolir que les dones poguessin votar a Andorra". Aquest és l'objectiu que s'han posat les artistes que han participat en el projecte cultural "Dones clau per a la història d'Andorra: les sufragistes andorranes".
El projecte, que compta amb la col·laboració de la Fundació Reig i el suport dels comuns andorrans, el Ministeri de Cultura i l'ens d'Andorra Recerca i Innovació, consta d'un llibre que ha escrit la investigadora Claudine Tarrene, en què s'ha dut a terme un estudi exhaustiu amb entrevistes a Angelina Mas i els familiars de les nou sufragistes andorranes perquè expliquessin com eren les trobades al restaurant de Ca la Quima, el restaurant de la Quima Calvó (impulsora del moviment) i tot el que van haver de passar en un moment històric complicat per les dones perquè no tenien els drets que ara tenen. La publicació també explicarà el moment en què es viu als anys 60 al món. "La gent desconeixia la història i expressar-ho a través d'un llibre i de l'art és una manera d'arribar a tothom" explicava Maite Luque.
Les obres d'art és un treball que han dut a terme les artistes Montse Altimiras, Neus Mola, Joana Baygual, Mònica Armengol, Núria Morcillo, Gemma Piera, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias i Luque en què s'han inspirat en cadascuna de les deu sufragistes amb un discurs poètic i simbòlic. Unes obres que aporten un sentiment profund, en què s'ha intentat expressar el moment difícil que van viure les deu dones i amb el que es vol donar un reconeixement per fer possible el sufragi femení a Andorra.
L'exposició i presentació del llibre es realitzarà a Encamp, parròquia on viu l'Angelina Mas, l'única dona sufragista viva, en el que serà un homenatge a la seva figura i la de totes les dones que van lluitar per fer possible el sufragi femení al país. La mostra s'inaugurarà el pròxim 7 de maig i es podrà veure fins al 6 de juny a la Sala d'exposicions del Comú d'Encamp.