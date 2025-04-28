MEDI AMBIENT
El Govern millorarà enguany sis refugis de muntanya no guardats
Els treballs projectats contemplen reformes integrals de caràcter tècnic i estètic
El Govern ha posat en marxa una nova campanya de manteniment i millora dels refugis de muntanya no guardats, prevista per al 2025, amb intervencions en sis equipaments situats en diverses parròquies. Es tracta dels refugis de Comaobaga (Ordino), Cabana de la Portella i Ribaescorjada (Canillo), l’Illa –en la seva part no guardada– (Encamp), i Roca de Pimes i Francolí (Sant Julià de Lòria). Tots aquests espais, molt utilitzats per senderistes i excursionistes, es beneficiaran d’un conjunt d’actuacions destinades a millorar-ne la funcionalitat, la seguretat i el confort.
Reformes al Cabana de la Portella, Comaobaga i l’Illa
Els treballs preveuen reformes integrals de caràcter tècnic i estètic, com la substitució de les antigues llars de foc per modernes estufes de llenya, el repàs de cobertes, paviments i llosats, així com pintura interior i exterior, reparació d’elements metàl·lics i de fusteria, i actualització de mecanismes de portes i finestres. En alguns refugis també es preveu el trasllat i millora d’equipaments com barbacoes i mobiliari exterior.
A més, el projecte inclou mesures d’aïllament tèrmic i una millora del sistema de sanejament autònom al refugi de l’Illa, una de les actuacions més complexes de la campanya. El conjunt d’obres està pensat per garantir que aquests espais continuïn oferint servei a la comunitat excursionista amb condicions òptimes de seguretat, sostenibilitat i confort, adaptant-los als estàndards actuals sense perdre el caràcter rústic i integrat al medi natural.
Ribaescorjada, Roca de Pimes i Francolí, al lot a licitació
Aquestes intervencions s’emmarquen dins la política de promoció del turisme actiu i sostenible que impulsa el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni natural del país i afavorir la pràctica d’activitats de muntanya de forma responsable i segura. El bon estat dels refugis és clau per consolidar Andorra com a destinació de referència per als amants del senderisme i la natura.