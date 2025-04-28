REPORTATGE
Un forat negre normatiu
L’assemblea nacional assenyala Andorra com a punt clau del contraban de tabac i reclama més control i cooperació internacional efectiva.
L’Assemblea Nacional francesa ha presentat una proposta de resolució que posa el focus sobre el Principat d’Andorra com un dels punts crítics en el combat contra el tràfic il·lícit de tabac a Europa. El text, defensat per diputats del grup GDR, descriu Andorra com una zona opaca dins del sistema europeu de traçabilitat i control de productes del tabac, amb una situació fiscal i normativa que, segons els autors de la proposta, genera greus disfuncions i comportaments d’evasió. En aquest sentit, el país és presentat gairebé com un “forat negre” normatiu, al marge del sistema de control que regeix dins de la Unió Europea.
Els promotors de la resolució a l’Assemblea Nacional alerten que el règim fiscal andorrà, que permet vendre tabac a un preu molt inferior al francès, facilita que grans quantitats d’aquest producte siguin adquirides de manera legal a Andorra però redistribuïdes de forma il·lícita a França. El text assenyala l’existència de compradors habituals, sovint organitzats en xarxes de petit contraban, que actuen com a pont entre el mercat regulat del Principat i els circuits il·legals a territori francès.
Nova proposta sobre el contraban de tabac al parlament gal
Davant aquesta situació, la resolució proposa exigir a Andorra un reforç de la cooperació bilateral i multilateral en matèria de control de vendes establint mecanismes de notificació i limitació que permetin identificar patrons sospitosos de compra. Una de les idees plantejades és la implementació d’un sistema que obligui els establiments andorrans a registrar les vendes de tabac a ciutadans estrangers quan superin determinats llindars, per poder detectar compres sistemàtiques destinades al reaprovisionament il·legal. També es demana la integració del Principat en un sistema europeu de traçabilitat que permeti rastrejar l’origen i el destí de les cigarretes, actualment inexistent en aquest territori.
En paral·lel, els diputats denuncien que el sistema europeu actual, nascut de la Directiva 2014/40/UE, no garanteix una traçabilitat autènticament independent. Aquest model permet que les mateixes empreses tabaqueres designin els proveïdors encarregats de seguir el recorregut dels seus productes, la qual cosa, segons el text, representa un conflicte d’interessos flagrant i és incompatible amb el Protocol per a l’eliminació del comerç il·lícit de productes del tabac promogut per l’Organització Mundial de la Salut.
La resolució proposa una reforma estructural del sistema europeu per garantir que els sistemes de control siguin completament independents, sota la supervisió d’autoritats públiques i amb auditories realitzades per entitats sense cap vinculació amb la indústria del tabac. Així mateix, defensa la creació d’un observatori europeu del comerç il·lícit per centralitzar dades, analitzar tendències i proposar mesures preventives.
El text també fa una crida a reforçar la cooperació operativa entre organismes com Frontex, OLAF, Europol i Eurojust, així com les autoritats duaneres i fiscals dels estats membres. Es considera que el tràfic de tabac no és un fenomen aïllat, sinó sovint vinculat a xarxes criminals més àmplies que operen amb una alta capacitat de mobilització i d’adaptació a les escletxes legals i fiscals del sistema europeu.
Encara que es tracta d’una resolució no vinculant, la seva aprovació podria tenir un impacte polític important, ja que posaria més pressió sobre Andorra i altres territoris amb règims fiscals especials. A més, reforçaria les veus dins les institucions europees que reclamen una revisió a fons del sistema de regulació del mercat del tabac, tant per motius de salut pública com per garantir la integritat fiscal dels estats.