REACCIÓ A L'INFORME DE XAVIER CAÑADA
Els funcionaris de presons neguen la sobremedicació al centre penitenciari
El Raonador del Ciutadà va alertar que la majoria dels presos estan rebent fàrmacs
L’informe del Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, inclou un estudi sobre la salut mental dels interns al centre penitenciari de la Comella, en què alerta de la possibilitat que s’estigui exercint una “contenció farmacològica” per mantenir els reclusos controlats, una teoria que els funcionaris de la presó neguen rotundament.
El text constata que només 2 dels 77 interns actuals tenen reconeguda, mitjançant sentència judicial, una situació de problemes de salut mental que estableix un règim menys sever de compliment de la pena. No obstant això, les indagacions de Cañada han evidenciat que “alguns dels interns en règim ordinari presenten trastorns o condicions, en algun cas, pitjors que les dels interns amb reconeixement de trastorns de salut mental”. Tant és així que, el juny de l’any passat, 42 interns prenien benzodiazepines, 18 antipsicòtics i 24 antidepressius, mentre que 10 més consumien altres tipus de medicaments. “Tot plegat dibuixa una situació en què és lícit preguntar-se fins a quin punt aquesta medicació actua com a tractament de patologies i fins a quin punt serveix per exercir una contenció farmacològica”, apuntava el Raonador.
“Es fa un seguiment mèdic, però en cap cas és per controlar-los”
El president del Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), Sergi Teixeira, va descartar que la medicació que es dona als interns tingui per objectiu controlar-los. En tot cas, va afirmar que si els psiquiatres decideixen subministrar algun fàrmac, ho fan pel seu bé. “Entrar a la presó pot comportar problemes mentals, i sovint això va lligat a més problemes, com perdre la feina o no poder veure la família”, una situació que deteriora la salut mental dels presos. Teixeira va remarcar que “se’ls fa un seguiment mèdic, però en cap cas crec que sigui per controlar-los”.
“Fa temps que es reclama més atenció en aquest àmbit”
En casos més delicats, com el del pres que va atacar diversos guàrdies, Teixeira va indicar que sí que se li van haver de subministrar medicaments per calmar-lo, “però no és la pràctica habitual”.
El Raonador també va subratllar que “és convenient destacar que l’equip mèdic psiquiàtric està format per personal extern a la presó, adscrit al Sistema Andorrà d’Assistència Sanitària, i que la continuïtat l’assegura un equip de quatre infermeres”. En aquest sentit, Cañada es preguntava si aquests recursos són suficients o si no seria millor que la presó comptés amb un equip propi.
L’advocada Patricia Bragança també es va mostrar d’acord amb la necessitat de millorar les prestacions de salut mental a la Comella. “Fa temps que es reclama més atenció en aquest àmbit, especialment en períodes d’alta ocupació o quan hi ha persones amb patologies mentals”, va destacar al Diari, tot apuntant que “és bastant imminent que s’aportin solucions” en aquest sentit.
Reinserció
Un altre punt que destaca el Raonador és si el sistema penitenciari actual és l’adient. Cañada va defensar que “la presó no pot ser la solució a cap problema social si es limita a tancar persones en condicions de gran duresa i sense oferir cap horitzó de reinserció”. Per això, considera que potser ha arribat el moment “d’obrir una via de justícia restaurativa que posi l’accent en la víctima i la seva reparació, més que no pas en una que es focalitza exclusivament en el càstig”.