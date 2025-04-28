Successos
Detinguda amb cocaïna, tusi i marihuana en un autobús de línia
La turista de 23 anys va ser controlada a la frontera del riu Runer
Un control en un autobús de línia va permetre a la policia detectar una passatgera que havia entrat al país amb diferents tipus d'estupefaents per la frontera del riu Runer divendres passat. El cos de seguretat informa aquest matí que la turista de 23 anys portava 9,5 grams de cocaïna, 2,5 grams de tusi i quasi 9 grams de marihuana.
La jove va explicar inicialment que les drogues anaven destinades a una altra persona resident al Principat, segons indica la policia en el balanç del cap de setmana. La jove va ser detinguda per un delicte contra la salut pública.