La defensa del pedòfil de Canillo demana l'absolució en base a una sentència d'Estrasburg

El lletrat ha exposat que el tribunal europeu impedeix obrir dos procediments pels mateixos delictes

Agents de la policia en l'escorcoll al domicili a Canillo del condemnat per tenir i difondre pornografia infantil

Blanca Castellví
Blanca Castellví
Andorra la Vella

La defensa de l'acusat de possessió i difusió de pornografia infantil i de violació a una menor ha demanat la seva absolució. El lletrat ha justificat el recurs basant-se en una sentència d'Estrasburg en què s'impedeix obrir dos procediments pels mateixos delictes. La fiscalia, per la seva banda, s'ha oposat al recurs considerant que els fets en cap cas eren els mateixos, ja que en un cas se'l condemnava per difusió i en l'altre per producció de pornografia.

El debat sobre si l'autoria recau en l'acusat o es tracta de complicitat també s'ha posat sobre la taula a la vista celebrada aquesta tarda al tribunal de justícia. El ministeri fiscal, però, s'ha mostrat ferm en l'acusació: "és l'autor qui domina el fet i el fet li pertany per haver incidit als altres a fer-ho".

