Estadística
El consum d'energia creix un 2,6% el primer trimestre
La producció nacional ha augmentat un 14,4% en l'acumulat dels darrers dotze mesos
El consum d'energia ha estat de 182.900 MWh durant el primer trimestre de l'any, la qual cosa suposa una variació del 2,6% respecte al mateix període de l’any anterior. D’aquest consum, 160.164 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual del 6,4%, mentre que 22.775 han estat produïts al país, que representen un 17,7% menys respecte al mateix període de l’any anterior.
Les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística indiquen que el consum total d’energia ha estat de 58.828 MWh, dada que suposa una variació positiva del 4,5% respecte al mateix mes de l’any passat. Quant a la importació d’energia, les dades de març, amb 52.525 MWh, mostren un creixement del 16,2% respecte al mateix mes de l'any passat. Pel que fa a l’energia produïda a Andorra, presenta una variació interanual negativa del 42,8%.
Si es tenen en compte les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, tenim que el consum elèctric ha estat de 574.556 MWh, la qual cosa suposa un augment del 2,9% respecte al mateix període anterior. D’aquest consum, 443.215 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual del 0,1% menys, mentre que 131.408 MWh han estat produïts al país, un 14,4% més respecte al mateix període anterior.
D'altra banda, el consum d’energia expressat en tones equivalents de petroli (TEP), durant el mes de març ha estat de 19.044,9, el que representa una variació percentual positiva del 2,1% respecte al mes de març de l’any anterior. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix mes del 2024 són fuel domèstic amb un 12,3% i electricitat amb un 4,5% més. D'altra banda, gasoil locomoció amb un 5,6% menys i gasolina, amb un 0,5% menys, presenten variacions negatives.
Durant el primer trimestre de l'any hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 59.538,9, és a dir, un 1,1% més respecte al mateix període de l'any passat. Fuel domèstic amb un 5,9%, gasolina amb un 2,8% més i electricitat amb un 2,6% més són els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix període del 2024. Per altra banda, gasoil locomoció amb un 4,6% menys, presenta una variació negativa.
Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 200.062,6 TEP, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mateix període anterior del 0,4%. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix període anterior són fuel domèstic amb un 5,5%, gasolina amb un 3,5% més i electricitat amb un 2,9% més. En canvi, el gasoil locomoció, amb un 4,7% menys, presenta una variació negativa.
El consum d’energia elèctrica dels clients de FEDA durant el mes de març ha estat de 36.792,4 MWh, la qual cosa suposa una variació del 3,5% més respecte al mes de març de l’any anterior. Segons l’activitat econòmica, els sectors que presenten una variació positiva més destacable són construcció i annexos amb un 29,6% més, indústries amb un 9,8% més i usos domèstics amb un 8,9% més. Pel que fa a enllumenat públic i estacions d’esquí, presenten les variacions negatives més destacables amb un 7,4% i un 3,6% menys, respectivament.
Durant el primer trimestre hi ha hagut un consum d’energia elèctrica de 114.879,7 MWh, la qual cosa suposa una variació positiva de l’1,4% respecte al mateix període de l’any 2024. Destaca especialment l’increment de construcció i annexos i usos domèstics amb un 15,8% i un 5,7% més, respectivament. D’altra banda, les dues variacions negatives més notòries són estacions d’esquí amb un 9,1% i enllumenat públic amb un 6,9% menys.
Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 365.559,5 MWh, un 1,5% més respecte al mateix període anterior. Per activitats econòmiques, les variacions positives més destacables són usos domèstics, altres serveis i enllumenat públic amb un 5,1%, un 3,7% i un 2,6% més, respectivament. La variació negativa més notòria ha estat per a construccions i annexos amb un 22,6% menys.