RISCOS LABORALS
Compromís insuficient de Govern
La Unió Sindical assegura que l’executiu “no fa res” per obligar les empreses a complir la normativa de prevenció laboral
En el marc de la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, des de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) es reclama més incidència del Govern per tal de prevenir i minimitzar els accidents laborals. El 2024 s’ha tancat amb xifres similars a les dels anys anteriors, tot i que es presencia una lleugera millora, en què s’ha passat dels 3.719 accidents el 2023 als 3.431 el 2024, amb una caiguda de 288 accidents laborals. A la vegada, el nombre d’assalariats de l’últim mes de l’any ha crescut en gairebé 1.500 treballadors, i ha passat dels 47.005 el desembre del 2023 als 48.414 el mateix mes del 2024, de manera que la correlació en aquest sentit és positiva. No obstant això, el Govern té a les seves mans seguir treballant per millorar aquestes xifres. Així ho han compartit en declaracions al Diari el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, i la tècnica de prevenció de riscos laborals d’UNIDA, Elena Millán.
La legislació contempla des de fa més de deu anys l’obligatorietat que les empreses amb més de vint treballadors haurien de disposar de delegats de personal i de riscos laborals. Aquesta normativa no es compleix, tal com va expressar Ubach, que es va mostrar preocupat al respecte. “El Govern no fa res per obligar les empreses a complir amb les normes”, va afegir el secretari general de l’USdA. Millán, per la seva banda, comparteix que cal un suport legislatiu, ja que moltes empreses, quan se’ls insisteix en algun factor de prevenció, tenen la pregunta a la punta de la llengua: “On ho diu la llei?”.
“No serem el ‘florero’ del Govern, ja hem denunciat moltíssimes vegades un canvi de legislació”
Els delegats de personal i de seguretat i higiene haurien de tenir un sindicat fort al darrere que els pogués assessorar i defensar. Així ho va expressar Ubach: “Un delegat de riscos laborals, si no té un sindicat al darrere, com es pot plantejar obrir un conflicte amb el seu patró?”. Com a secretari general de la Unió Sindical, es va mostrar obert a donar aquest suport: “Sempre hi hem estat disposats, però clar, si la llei no força la màquina no n’hi haurà mai, perquè als empresaris no els interessa tenir la mosca collonera dins l’empresa”. En aquest sentit, Ubach va afirmar que està cansat de reclamar, perquè “el Govern es faci el desentès”. “No serem el florero del Govern, ja hem denunciat moltíssimes vegades un canvi de legislació”, va afegir el sindicalista.
“Necessitaríem el suport més ferm del Govern com a servei de pedagogia”
Una altra possible ajuda per combatre la situació al Principat és, per Ubach, que, amb els accidents laborals, “hi hagi una inspecció, s’obri una investigació i, en cas que es provi que és l’empresari que no ha facilitat l’eina de seguretat de treball, li caigui una sanció per pagar les despeses que ha ocasionat al treballador”. Així és com funciona la legislació a Espanya, a diferència del Principat, on és la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l’encarregada de formular aquest pagament. Millán, per la seva banda, considera que “la implicació per part dels empresaris ja existeix”, i que, per tant, aquesta no és la via de solució.
Així, per la tècnica de prevenció de riscos laborals, el principal aspecte en què va insistir és la pedagogia per part del Govern: “Necessitaríem el suport més ferm del Govern, però no com a servei d’inspecció sinó com a servei de pedagogia”, aquesta és “la reivindicació que hem fet sempre i que seguim fent”. “Nosaltres fem pedagogia, no som inspectors. A partir d’aquí, és la conscienciació de cadascú”, va afegir Millán.
Amb tot això, Ubach conclou que hi ha una “inseguretat molt gran al país” i que caldrà “un gir de 180 graus en les polítiques socials i laborals del Principat”. Tot i que “quan hi ha un accident és un accident, amb una bona prevenció els riscos es minimitzen”, va expressar el secretari general de l’USdA, que es va mostrar en tot moment contundent amb el Govern: “Estem obligats a marxar d’aquest país per les seves polítiques neoliberals”.