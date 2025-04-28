Noves tecnologies
La ciberseguretat i la innovació seran l'epicentre de les Jornades inntec
Les sessions se celebraran el 7 i 8 de maig al centre de congressos d'Andorra la Vella
Les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies Inntec celebraran la seva novena edició els dies 7 i 8 de maig a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Aquest any, l’esdeveniment girarà entorn de la ciberseguretat 360 graus i les tendències d’innovació que estan definint el futur.
La presentació ha comptat amb la presència del president d’Actinn, Albert
Moles i la del director general d’Actinn, Ignasi Martin. Moles ha destacat que "Andorra cada cop està més preparada i cada cop hi ha més eines en l'àmbit d'empreses, les agències de ciberseguretat estan fent un molt bon treball".
Les Jornades reuniran 34 experts en 9 ponències i 6 taules rodones.