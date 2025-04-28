Activitats
El Carnet Jove organitza activitats dedicades al benestar emocional
Les places són limitades i els preus oscil·len entre els 5 i els 15 euros
El Carnet Jove dedica el mes de maig al benestar emocional dels joves. El programa "Mes del benestar emocional" inclou activitats creatives, corporals i gastronòmiques adreçades a joves de 12 a 30 anys. El cicle s'iniciarà el 8 de maig i finalitzarà el 21. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web del Carnet Jove i els preus oscil·len entre els 5 i els 15 euros segons l'activitat.