Abu Dhabi
Bonell destaca l’ús de la intel·ligència artificial per la difusió i protecció de la cultura
La ministra ha intervingut en la cimera 'Culture Summit' que se celebra a Abu Dhabi entre el 27 i el 29 d’abril
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha incidit en la importància d'usar la intel·ligència artificial com a eina per donar suport a la cultura, no per substituir-la, i per ser "un amplificador i un protector de la nostra cultura", en la intervenció en la cimera Culture Summit que se celebra a Abu Dhabi fins demà. Bonell també ha destacat la importància d'involucrar experts locals, artistes o joves en el procés d'incorporar la IA en la tasca cultural, i l'ètica a l'hora de fer-la servir.
"La identitat cultural d’Andorra està estretament vinculada a la tradició i a la preservació de la llengua, per això, el Principat està explorant vies per com integrar la IA de forma respectuosa i beneficiosa per la identitat cultural", ha assegurat Mònica Bonell.
Una altra iniciativa que està desenvolupant el Govern en l'ús de la IA al camp cultural, és la implementació de la digitalització en 3D en el llegat cultural d'edificis, a través de tècniques que permeten una documentació precisa, faciliten la conservació i ofereixen noves formes de difusió educativa i turística.
La trobada és l'avantsala de la cimera Mondiacult, la conferència més important sobre patrimoni cultural que organitza la UNESCO, que tindrà lloc del 29 de setembre a l'1 d'octubre a Barcelona.