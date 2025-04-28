UNIÓ EUROPEA
Andorra Endavant reitera el ‘no’ a l’acord d’associació
Andorra Endavant va reiterar ahir la seva oposició a l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, després que França hagi optat perquè aquest tractat hagi de ser qualificat d’“acord mixt”.
“Ja advertíem de la necessitat d’aturar l’acord amb la Unió Europea en el nostre programa electoral del 2023”, ha recordat en un comunicat la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, qui insisteix que aquest desenllaç era perfectament previsible. Segons la formació, l’acord negociat implicaria greus conseqüències polítiques, jurídiques i socials per al futur del país.