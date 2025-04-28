SUCCESSOS
Accident de danys materials a la rotonda d’Engolasters
El conductor d’un turisme amb matrícula espanyola va perdre dissabte el control i va acabar contra la tanca lateral, a la carretera general 2, abans d’arribar a la rotonda d’Engolasters. Segons va informar la policia, l’accident de circulació només va ser de danys materials, i no es va haver de lamentar ferits, tot i que el sinistre va provocar algunes retencions de vehicles, perquè es va necessitar una grua per retirar el cotxe, que va quedar malmès.