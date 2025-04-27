SUCCESSOS
Sis mesos de presó a França per contraban
Condemnat un home d’origen algerià detingut amb 220 cartrons de cigarrets d’Andorra
Un home de 41 anys, de nacionalitat algeriana i en situació irregular a França, ha estat condemnat a sis mesos de presó ferma pel Tribunal de Foix després de ser detingut amb 220 cartrons de cigarretes provinents d’Andorra. Els fets es van produir el passat 14 d’abril a Lusenac, una localitat de l’Arieja situada a prop d’Acs.
Els agents de duanes van iniciar un dispositiu de control a primera hora del matí. En detectar una actitud sospitosa en una Renault Scénic, que va intentar evitar el control girant bruscament cap al nucli antic del poble, van iniciar una persecució. Un segon vehicle, una Ford Mondéo, també va intentar esquivar el control i va fugir forçant el pas tot i que els agents havien desplegat una barrera de claus. Només es va poder interceptar el conductor presumptament al volant del primer cotxe, que va ser capturat mentre fugia a peu amb dues bosses plenes de cartrons de tabac, i havia deixat la resta de la càrrega al maleter.
L’home, de 41 anys, es trobava en situació irregular a frança
Segons La Dépêche du Midi, 190 dels 220 cartrons confiscats eren de la marca Philip Morris, habitual en el contraban. L’arrestat va declarar inicialment que li havien promès 150 euros per conduir de l’Ospitalet a Tolosa. No obstant això, davant del tribunal, va afirmar que era la primera vegada que participava en una operació d’aquest tipus i que ell només era el passatger. “Érem dos a dins del cotxe, jo anava de copilot”, va assegurar.
El condemnat tindrà prohibit entrar al país veí del nord durant tres anys
Els investigadors van detectar que el seu telèfon havia activat repetidament antenes de telefonia en territori andorrà en els darrers tres mesos, fet que contradiu la seva versió. El vehicle, que pertanyia a una empresa amb seu a Meulan-en-Yvelines i sense treballadors registrats, acumulava una dotzena de multes en trajectes sospitosos. Aquesta societat fantasma disposava de més de 1.300 vehicles i ha estat dissolta recentment.
Multa de 27.500 euros
Finalment, l’home ha estat absolt dels delictes de conducció sense permís i desobediència, però condemnat per importació i tinença il·legal de tabac, amb una multa de 27.500 euros i una prohibició d’entrada a França durant tres anys.