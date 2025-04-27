INFORME 2024
El Raonador del Ciutadà alerta sobre l’augment de la crispació entre la població
“Si bé jo porto poc temps a la institució, m’he adonat que molt sovint la queixa arriba amarada d’enuig i, a voltes, de ràbia. La resta de l’equip em confirma que abans el nivell de crispació era molt més baix i concentrat en temes molt concrets. Ara aquest estat és molt més habitual i crec que és un aspecte que ens ha de fer reflexionar a tots”. Aquesta és una de les constatacions que fa el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, en l’informe corresponent al 2024 i en el qual alerta d’una possible “esquerda” o fins i tot “fractura social” arran del fet que “la distància entre ciutadans que tenen un bon nivell de benestar i els que no el tenen augmenta, de la mateixa manera que s’incrementa una percepció entre molts ciutadans que l’administració andorrana no té prou en compte la seva situació”.
Cañada parla d’una possible “fractura social”
En aquest sentit, i fent una reflexió al voltant de la institució, el Raonador manifesta que s’està donant un canvi en el tipus de queixes que s’atenen, ja que si abans aquestes venien principalment de persones estrangeres, “cada cop són més els ciutadans andorrans” que palesen els seus problemes a l’ombudsman. I considera que aquest augment de la “crispació” entre la població hauria de fer reflexionar “a tothom”.