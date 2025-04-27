SOCIETAT
Un informe revela que la generació Z cau més fàcilment en les fake news
Dos estudis europeus i andorrans posen el focus en els riscos del consum digital precoç
Un estudi recent de les universitats de la Colúmbia Britànica, Cambridge, Oxford i el King’s College de Londres alerta que la generació Z és especialment procliu a caure en les notícies falses. Segons l’informe, gairebé un de cada tres joves no distingeix clarament una notícia real d’una de manipulada. Aquest comportament, impulsat per l’ús intensiu de xarxes socials com TikTok, Instagram o YouTube, s’alinea amb els resultats de l’estudi que va realitzar Unicef a Andorra l’any 2023.
L’estudi andorrà, elaborat amb el suport del ministeri d’Educació, va recollir dades de 2.161 adolescents de 10 a 18 anys. Les conclusions són clares: el 36,2% dels joves fan un ús problemàtic d’internet i les xarxes socials, i més del 90% ja tenen un mòbil als 10,5 anys de mitjana.
“Un nen amb 13 anys no pot resoldre els seus neguits a través d’un mòbil”
Aquesta sobreexposició tecnològica no només comporta riscos emocionals, sinó també una capacitat crítica molt minvada. L’informe recull que molts adolescents busquen informacions que confirmin les seves opinions prèvies, un fenomen conegut com a biaix de confirmació. Així, quan troben continguts que els incomoden, els descarten, fins que localitzen fonts que els donen la raó.
“Les escoles haurien de fomentar dies sense pantalles. Sense cap pantalla”
“Un nen amb 13 anys no pot resoldre els seus neguits a través d’un mòbil. Però això és el que està passant”, denuncia Sandra Cano, presidenta de l’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), que afegeix que “els joves busquen notícies que els vagin bé, i no contrasten res. Això frena el desenvolupament del pensament crític”. “Els adolescents han de tornar a socialitzar, a parlar amb els padrins, a llegir premsa escrita. I les escoles haurien de fomentar dies sense pantalles. Sense cap pantalla”, va remarcar Cano.
Una crida a l'acció
Una altra de les conclusions que extreuen de la investigació és que les persones amb opinions polítiques més conservadores són més propenses a creure notícies falses. “Tinc la sensació que, en aquest moment, no totes les democràcies estan intentant realment abordar aquest problema; pitjor encara, al món polaritzat on vivim, alguns actors, incloent-hi els polítics, podrien fer-lo servir deliberadament com a arma”, va dir l’autor principal de l’estudi, Friedrich Götz. Malgrat això, va assegurar que “si un govern actua de bona fe i vol resoldre aquest problema, podria fer servir aquest estudi per crear consciència”.
Tant l’informe europeu com l’andorrà coincideixen a assenyalar que la generació Z, malgrat ser nativa digital, no està prou preparada per discernir la veracitat de la informació. Segons l’estudi d’Unicef Andorra, la xarxa genera fonamentalment emocions positives com alegria, suport o diversió. Però també hi ha una cara fosca: un 11,6% presenta ideació suïcida i gairebé un 17,4% mostra símptomes de depressió. La relació entre ús intensiu i salut emocional deficient és directament proporcional.
Només un 25,4% dels pares posen normes d’ús digital als fills. A més, el 40,9% dels progenitors utilitzen el mòbil durant els àpats familiars, amb la qual cosa donen un mal exemple que correlaciona directament amb més conductes de risc digital. “Cal posar límits sans perquè un mòbil no esdevingui el seu millor amic”, conclou Cano.