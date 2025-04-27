LITERATURA
El concurs de poesia Miquel Martí i Pol premia el poema ‘A pagès’ de David Esteve
El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, va lliurar divendres al vespre els premis del 28è concurs de poesia Miquel Martí i Pol, organitzat per l’àrea de Lectura Pública i Biblioteques. En l’edició d’enguany s’han presentat disset poemes i catorze reculls. En la categoria Poema, el jurat ha atorgat el primer premi, dotat amb 300 euros, a A pagès, de David Esteve Mortés, per la utilització d’un mateix camp semàntic per descriure un instant de vida amb una selecció acurada de paraules que el fan intens i contingut. En aquesta mateixa categoria, s’ha concedit dos accèssits, dotats amb un lot de llibres, a l’obra Esquerda, de Rafel Contreras Pozo, i a Sonet a la croada del llogater, de Joan Lluís Armengol Mascarell.
Pel que fa a la categoria Recull, el jurat ha decidit deixar el premi desert.