Acord d'associació
Andorra Endavant reclama aturar l'acord amb la Unió Europea
Segons la formació, l’acord negociat implicaria greus conseqüències polítiques, jurídiques i socials per al futur del país
Andorra Endavant ha reiterat avui la seva oposició a l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea, després que França hagi confirmat que aquest tractat hauria de ser qualificat com a "acord mixt".
"Ja advertíem la necessitat d’aturar l’Acord UE en el nostre programa electoral del 2023", ha recordat la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, qui ha insistit que aquest desenllaç era perfectament previsible. Segons la formació, l’acord negociat implicaria greus conseqüències polítiques, jurídiques i socials per al futur del país.
Tant Montaner, en diverses intervencions públiques durant el 2024, com el secretari general del partit, Alfons Clavera —advocat i professor de Màster en Estudis de la Unió Europea a la Universitat Pompeu Fabra—, ja havien alertat de la probabilitat que l’acord fos considerat mixt. Aquesta condició obriria, segons expliquen, un escenari d’incertesa i vulnerabilitat política per Andorra, ja que qualsevol estat membre podria bloquejar la ratificació.
Defensa de la sobirania nacional
Andorra Endavant sosté que el procés d’associació amb la UE suposa una amenaça per a la sobirania nacional, amb obligacions molt més àmplies que en cap altre acord anterior. El partit critica especialment la possible renúncia al model d’immigració selectiva andorrà, que consideren clau per a la sostenibilitat social i econòmica del país.
En aquest sentit, recorden el cas de Mònaco, que va decidir suspendre les negociacions d'associació amb la Unió Europea sense patir represàlies per part de Brussel·les. "La Unió Europea respecta els petits estats sobirans", subratllen, i reivindiquen per a Andorra "la mateixa dignitat i defensa del seu interès nacional".
"En política, com en la vida, el que compta no és el que es diu, sinó el que es fa", ha destacat Montaner. Andorra Endavant reafirma el seu compromís amb la protecció de la sobirania, el futur i la dignitat d'Andorra, amb "fets concrets i accions decidides" i no amb "promeses buides ni discursos oportunistes".
El grup parlamentari assegura que continuarà treballant "sense descans" per defensar els interessos del país en un moment que consideren decisiu per al seu futur.