ESGLÉSIA CATÒLICA
Andorra diu l’últim adeu al Papa Francesc en un funeral multitudinari
El copríncep Vives i Espot van presentar els respectes davant del fèretre del Sant Pare
El cap de Govern, Xavier Espot, va desplaçar-se ahir fins a Roma per assistir als funerals del Sant Pare, encapçalant la representació institucional d’Andorra juntament amb l’arquebisbe d’Urgell i Copríncep, Joan-Enric Vives. També hi va ser present el Copríncep francès, Emmanuel Macron, en la doble qualitat de cap d’estat d’Andorra i de president de la República Francesa. Van completar la delegació l’ambaixador davant la Santa Seu, Carles Álvarez, i el bisbe coadjutor, Josep Lluís Serrano, acompanyat del secretari general de la diòcesi d’Urgell, David Codina.
Abans de les deu del matí, com les altres delegacions institucionals dels països assistents, el copríncep Vives i el cap de Govern van presentar els respectes davant del fèretre del Sant Pare Francesc. Més tard, van desplaçar-se fins a la plaça de Sant Pere per assistir a les exèquies, com també ho va fer el bisbe coadjutor Serrano –ja situat a l’espai reservat per als bisbes del món assistents–, seguint el ritual establert per la Santa Seu per la mort d’un pontífex, l’Ordo Exequiarum Romani Pontificis.
Homenatge
Va ser un dia per retre homenatge al Papa Francesc, va dir el cap de Govern, i “donar suport com a país a la important tasca que ha dut a terme”. En concret, Espot va subratllar el seu treball d’obertura i d’inclusió i de com ha fet front als grans desafiaments de la humanitat, com la lluita contra el canvi climàtic i les desigualtats, o la qüestió de les migracions: “Són missatges que compartim des d’Andorra, des d’on volem posar el nostre gra de sorra per fer front a aquests reptes”.
La cerimònia va ser presidida pel degà del Col·legi Cardenalici, Giovanni Battista Re, i va reunir cardenals, patriarques, mandataris d’arreu del món i més de 140.000 fidels, que van abarrotar la plaça ja abans de l’inici del funeral. Gran quantitat de fidels van seguir la cerimònia des dels carrers adjacents a través de pantalles. El ritual que va seguir-se va incloure el color litúrgic vermell, propi dels funerals papals.
Després de l’exposició del Papa Francesc davant l’altar de la confessió de la basílica de Sant Pere, el fèretre va ser portat en processó, flanquejat pels cardenals, fins a l’altar a la plaça, encapçalada pel Mestre de les Celebracions i un cerimonier portant l’Evangeliari. El Llibre de l’Evangeli es va col·locar amb les pàgines obertes a sobre de la tapa del taüt de qui ha estat el 266è papa de l’Església catòlica. El cardenal Giovanni Battista Re va pronunciar l’homilia i, entre altres coses, va recordar que en aquella mateixa plaça s’havia escoltat innumerables vegades la veu del Papa Francesc.