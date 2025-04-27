successos
Accident de danys materials a Escaldes
Un conductor espanyol va perdre el control del turisme i va acabar contra la tanca lateral de la CG2
Ahir dissabte, 26 d'abril, un turisme amb matrícula espanyola va perdre el control i va acabar contra la tanca lateral, a la Carretera General 2, abans d'arribar a la rotonda d'Engolasters. Segons la policia, l'accident només va ser de danys materials, i no es va haver de lamentar ferits, tot i que el sinistre va provocar algunes retencions, perquè es va precisar d'una grua per retirar el cotxe, que va quedar malmès.