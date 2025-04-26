METEOROLOGIA
S’espera un dia de pluges generalitzades al Principat
Un front deixarà precipitacions generalitzades durant el dia d’avui, que seran més continuades al matí i amb intermitències al sud del país durant la tarda, on es poden obrir algunes clarianes. La cota de neu se situarà per sobre els 2.400 metres al matí i anirà baixant al llarg del dia fins als 1.900, segons el servei meteorològic. El canvi de temps farà baixar les temperatures respecte a les d’ahir, que va ser el dia més càlid de la setmana.
Demà pot caure alguna gotellada residual a primeres hores del matí i, a mesura que avanci el dia, els núvols es dissiparan donant pas a una nit serena. Les temperatures es mantindran estables respecte a les d’avui. L’inici de setmana vindrà marcat per l’estabilitat i un lleuger augment de les temperatures, i s’espera que el canvi de temps arribi a partir de dijous, amb precipitacions generalitzades i que poden ser abundants.