SEGURETAT
La policia alerta d’una estafa que promet ingressar diners a la víctima
Una quinzena d’afectats ja haurien posat una denúncia, segons les entitats bancàries
La policia del Principat va alertar ahir al migdia amb una piulada a les xarxes socials que algunes persones estan rebent trucades de falsos gestors d’inversors d’entitats bancàries. En aquests missatges es comunica a la persona afectada que té pendent una transferència a favor seu.
El modus operandi utilitzat pels estafadors consisteix a demanar a la persona que descarregui una aplicació al mòbil per accedir al telèfon o compte bancari. En aquest sentit, els agents policials van insistir en el fet que les persones que rebin aquest tipus de trucada no donin cap mena de dada, sota el coixinet “no piquis”.
De fet, des d’algunes entitats bancàries ja han començat a alertar també els seus clients sobre l’existència d’aquesta estafa i van informar que les trucades poden provenir tant de telèfons andorrans com espanyols que comencen per 848.
Els estafadors contacten amb números de telèfon que inicien amb 848
Els estafadors es fan passar per gestors i demanen que es descarregui un programari que resulta ser maliciós. Semblaria que hi ha diverses entitats afectades i es va demanar que en cap cas es donin dades i que si es té qualsevol dubte es contacti directament amb l’entitat en la qual la persona tingui els diners.
Segons les xifres facilitades per les entitats bancàries, ja es podrien comptar una quinzena de persones que haurien interposat denúncia prop de la policia, des d’on, tot i així, no s’ha confirmat la dada. No obstant això, els agents ja han posat en marxa una investigació, ja que afirmen haver rebut constatació d’aquest frau.
Les alertes per combatre aquesta estafa també s’estenen als països veïns. És el cas, per exemple, del Banco d’España, que ja fa mesos que publica avisos a les xarxes socials i als mitjans de comunicació per alertar els ciutadans igual que ho han fet els cossos policials espanyols com la policia nacional i la guàrdia civil, des de finals de l’any passat.