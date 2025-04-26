POLÍTICA LINGÜÍSTICA
La llei del català ha obert fins a 23 expedients a establiments del país
L’executiu fa un balanç positiu del primer aniversari de la regulació de la llengua pròpia i oficial
El Govern fa una valoració positiva del primer aniversari de l’aplicació de la Llei de la llengua pròpia i oficial, tot i les queixes de diverses associacions com el Centre de Cultura Catalana i Cultura Activa. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, valora positivament el treball que s’ha dut a terme en el seu primer any d’aplicació i creu que “l’aprovació de la llei ha incrementat l’ús del català al carrer i a les administracions i també s’han incrementat les inscripcions als centres de català”, explica Bonell, que minimitza la situació d’emergència lingüística que està vivint el català, assegurant que s’ha treballat de valent perquè la llengua catalana estigui ben establerta al país.
“La llei ha incrementat l’ús del català al carrer i en les administracions públiques”
La llei del català ja ha provocat que s’hagin obert fins a 23 expedients a diversos establiments. Dels 23, 18 se’ls ha sancionat per incomplir l’ús de la llengua catalana. Nou establiments de comerç se’ls va castigar per no retolar l’establiment en català i nou restaurants més per no tenir la carta o per no atendre els clients en català. La resta d’expedients formen part d’altres àmbits. D’aquests 23, dos expedients s’han arxivat, cinc s’han sobresegut perquè l’empresa implicada ha esmenat el motiu pel qual se’l va denunciar i un establiment hoteler se l’ha sancionat i té un termini d’un mes per pagar la sanció o recórrer a la justícia.
“En el darrer any han augmentat les inscripcions als centres de català”
En aquest primer any, el departament de Política Lingüística va iniciar una campanya interna dirigida a l’administració general i la de justícia, en col·laboració amb el departament de Funció Pública i Recursos Humans. Amb l’eslògan principal El català és la llengua de l’Administració i els lemes Entre companys també! i Atenem sempre els usuaris en català, l’objectiu és reforçar el coneixement i l’aplicació del reglament d’ús de la llengua pròpia entre els treballadors públics, ja que la llei estableix que el personal de l’administració pública i de justícia s’ha de mantenir en català en l’atenció al públic, tret que l’interlocutor demani explícitament que se li adreci en una altra llengua per problemes de comprensió. “Amb aquestes accions volem impulsar l’ús del català en l’administració pública”, assegura Bonell.
Dels 23 expedients, 18 establiments se'ls ha sancionat pel mal ús del català
El departament també ha treballat, al llarg de l’any, amb Comerç i Turisme per establir protocols d’actuació en matèria d’inspeccions, que ja es troben en ple funcionament amb la finalitat de vigilar que tots els establiments facin un bon ús del català i segueixin l’ordenança. També s’està ultimant el disseny d’un fullet informatiu que recollirà les principals disposicions de la llei. Aquest material es lliurarà durant les inspeccions i també als nous sol·licitants d’obertura de negocis, en coordinació amb els comuns, per fomentar l’ús de la llengua catalana i el coneixement de les normes cap a la ciutadania.
Política lingüística farà inspeccions pel compliment de la llei vigent
En una de les darreres publicacions del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, l’executiu també ha dotat de poder els tècnics i el cap de servei de Política Lingüística per fer inspeccions i obrir expedients sancionadors en els àmbits sectorials que no tenen serveis d’inspecció específics per tal de poder garantir el compliment de la llei en totes les branques empresarials.
La ministra ha deixat clar que “en la negociació de l’acord d’associació no figura l’exigència del català en els permisos de residència, però que l’executiu té llibertat per aplicar aquestes mesures i obligacions” i que “es faria estrany no poder aplicar les normes perquè hi ha països que demanen un nivell mínim de la primera llengua per obtenir permisos”. A més, afegeix que “l’administració ja demana als ciutadans quan volen presentar-se a un edicte un nivell mínim acreditat de català per poder treballar en el servei públic” i la considera una bona mesura per preservar la primera llengua oficial del país.
Bonell també va avançar que el proper mes de maig es convocarà la primera reunió de la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació i que a principis de juny es durà a terme la reunió constitutiva del Consell Nacional per la Llengua amb la finalitat de definir les funcions que tindrà cada organisme i els seus objectius a curt termini per continuar desenvolupant un decret que ha de preservar la llengua catalana.