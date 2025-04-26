TURISME
L’ocupació en Setmana Santa cau 20 punts respecte a l’any passat
Els hotels es van ompliar un 60% de mitjana, arribant al 72% el cap de setmana
L’ocupació hotelera durant la Setmana Santa es va reduir un 20%. Enguany es va tancar en el 59,85%, respecte al 79,59% del 2024, segons l’informe d’Unió Hotelera. El president de l’ens, Jordi París, en fa una valoració positiva i té en compte que “el calendari d’aquesta Setmana Santa no era favorable i la progressió que hi va haver en les reserves d’última hora va ajudar a millorar els resultats del cap de setmana”.
El 31 de març hi va haver una taxa d’ocupació del 43,13%, que va augmentar al 49,35% el 7 d’abril. El 14 d’abril, la taxa va superar el 50% i es va situar al 56,21%. Finalment, el cap de setmana, les ocupacions hoteleres van patir un increment important en arribar fins al 72,36%, dotze punts menys que el 2024 (84,86%). Les parròquies centrals van tenir el percentatge més alt d’ocupació del país, arribant fins al 70 per cent. També cal destacar que altres parròquies com Canillo van arribar fins al 60%.
“Les reserves d’última hora van ajudar a millorar els resultats”
Els principals clients van ser els turistes catalans i espanyols, en un moment en què el mercat internacional és escàs per la finalització de les operacions dels touroperadors, que va ser a finals de març, tot i que hi va haver turistes de països com França.
De cara al pont del Dia del Treball, París va explicar que les previsions les tindran la setmana vinent i va avançar que “alguns hotelers estan esperant al pont per fer calaix”.