ENCAIX A EUROPA
Intentar convèncer França
Espot afirma que parlaran amb el país veí per procurar que l’acord d’associació no hagi de ser aprovat per cada estat membre
El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha proposat fer els “esforços necessaris per intentar convèncer França que la millor solució és un acord no mixt”. Ho va afirmar en el marc del minut de silenci per la mort del papa Francesc, que es va celebrar ahir, i després que es fes públic que el govern francès està intentant que els acords d’associació amb Andorra i San Marino siguin catalogats com a mixtos dins de la seva lluita contra l’acord entre la Unió Europea i el Mercosur, per tal d’evitar que es creï un precedent.
“Farem esforços per convèncer França que la millor solució és un acord no mixt”
La paraula “bloqueig” no va agradar a Espot, que no va compartir que aquesta sigui la intenció de França. En canvi, va defensar el país veí per haver estat un “impulsor i defensor de l’acord d’associació i de la seva resolució d’acord amb els interessos d’Andorra en aspectes molt sensibles”. Espot va detallar que els francesos mai han bloquejat les negociacions i que en reiterades ocasions han expressat que votaran a favor “del fons de l’acord tal com ha estat redactat i negociat entre la Comissió Europea i Andorra”.
“Són defensors de l’acord i de la seva resolució d’acord amb els interessos d’Andorra”
Segons Espot, el problema és de “naturalesa jurídica”. “França, per tradició, i això no té res a veure amb Andorra ni amb l’acord, sempre ha estat defensora dels acords mixtos i dels que requereixen el doble procés de ratificació”, va apuntar. Sigui com sigui, la negativa de França suposarà —sempre que Andorra no aconsegueixi fer-los canviar d’opinió— un prolongament indefinit de l’aprovació del text mentre tots i cadascun dels estats membres no doni el vistiplau.
La decisió francesa ha alterat els plans que tenia el Govern, que va negociar el text “perquè fos no mixt”, va dir Espot, que va remarcar que “aquesta és la posició de la Comissió Europea i de molts estats membres”, entre els quals Espanya. Per aquest motiu, l’Executiu intentarà convèncer França perquè canviï d’opinió i es puguin agilitzar els tràmits. De totes maneres, si els esforços resulten en va i els gals no canvien de posició, el cap de Govern va destacar que “cal desdramatitzar, i si finalment és un acord mixt, no incidirà ni canviarà el fet que s’hagi aprovat per part de la UE. Simplement, farà que la ratificació sigui més llarga, però només per la part mixta, que estic convençut que serà una part minoritària”, va concloure Espot.
L'FMI insta a diversificar
El Fons Monetari Internacional ha encoratjat Andorra a diversificar l’economia a través de l’acord d’associació. Així ho van comunicar el director general adjunt de l’organisme, Bo Li, i el director per a Europa, Alfred Kammer, a la delegació andorrana formada pel ministre de Finances, Ramon Lladós; la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, i el director general de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), David Cerqueda. Tots tres es van desplaçar a Washington per participar en la reunió de l’FMI, on es van congregar representants de 191 països.
CONCÒRDIA PROPOSA RENEGOCIAR UN ACORD MÉS "MODEST"
Ara toca encomanar-se al Consell de la UE. La presidència polonesa es va comprometre a donar una resposta com a màxim al juny, i si es compleix el calendari previst, aviat se sabrà que l’acord passa només pel Parlament Europeu ho ha de fer una gira pels 27 estats i cambres federals. Concòrdia, a través d’un comunicat, demana aturar tot el procés. El grup majoritari de l’oposició insta a seguir l’exemple de Mònaco i aprofitar la situació per renegociar l’acord amb Europa. El partit adverteix que “s’ha negociat un acord que empitjora les crisis que actualment viu Andorra” i reclama eliminar punts com el creixement demogràfic mínim, la lliure circulació del capital immobiliari i la falta de veto andorrà. Demana un pacte “més modest” que suposi “una aproximació molt més gradual” amb la UE i defensa “un creixement més moderat, sostenible i inclusiu”. La formació veu la posició de França com una oportunitat “per fer el mateix moviment que va emprendre Mònaco el setembre del 2023”. Carine Montaner, presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, va afirmar que des del 2019 se sabia la catalogació jurídica: “No pot ser que el Govern i els partits del pacte d’Estat no contemplessin aquesta possibilitat”. Montaner va insistir que mantenen la mateixa oposició que van manifestar a la campanya del 2023.
Jordi Jordana (Demòcrates) i Judith Casal (PS) van coincidir a no dramatitzar la postura de França, i es van definir “optimistes” perquè poca cosa ha variat. “Estem com abans, amb dues opcions possibles, mixt o no, a l’espera de pronunciament del Consell de la UE”, va dir Casal, que va afegir que sempre hi ha la possibilitat –“no vol dir que s’hagi de fer”– d’una aplicació parcial dels articles que no son mixts posterior a un referèndum. Jordana va remarcar que toca “fer contactes diplomàtics i si acaba sent mixt, no serà la fi del món”, i va lamentar que la política internacional dels grans països “ha afectat Andorra, que no té res a veure amb el Mercosur”. Com Espot, va recordar que França és partidària dels acords mixtos, però que “des del principi ha donat suport en la negociació de l’acord”. Des del PS se sosté que “políticament no canvia res, la pilota està ara en mans del servei jurídic de la UE, i en funció del que decideixin, haurem de prendre decisions. Això ho sabem des de fa temps”, va apuntar Casal. Concòrdia adverteix que l’acord significaria l’aplicació de més de 6.000 lleis andorranes, “per a les quals el país no està preparat”.