La II Jornada de Cures Pal·liatives d’Andorra arribarà el 16 de maig

La II Jornada de Cures Pal·liatives d’Andorra arribarà el 16 de maig. La inauguració anirà a càrrec del ministeri de Salut i durant tot el matí es faran diverses conferències i presentacions. La primera parlarà d’Informació pronòstica: drets, necessitats i impacte sobre el pacient i la família, a càrrec de Nica Gonzàlez, Mercè Riquelme i Daniel Toro. Les activitats duraran fins a les 13.30, amb l’actuació musical de Brigit Garcia.

Un dia abans, el dijous 15 de maig, el centre de congressos d’Andorra la Vella acollirà una projecció oberta del curtmetratge Alumbramiento d’Eduardo Chapero-Jackson.

