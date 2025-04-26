HOMENATGE AL PAPA DIFUNT
Homenatge a un Papa amb un “profund” coneixement del país
Minut de silenci en memòria de Francesc davant la seu del Govern
Diverses autoritats i institucions van celebrar ahir un minut de silenci en memòria del Sant Pare. L’edifici administratiu del Govern va ser un dels punts de trobada per a aquells que volguessin recordar la figura de Francesc. El cap de Govern, Xavier Espot, va destacar que el Papa era “una persona molt informada i coneixedora de la realitat històrica del país”, en part per la figura del Copríncep, que depenia directament d’ell.
Un coneixement que Espot va comprovar de primera mà durant l’audiència que va mantenir amb Francesc el desembre del 2021, on va poder apreciar “el coneixement profund i el respecte per la realitat i la idiosincràsia del país”, tal com va dir.
“Era una persona molt informada de la realitat històrica del país”
Un dels noms que més sona per ser el nou pontífex és el cardenal italià Pietro Parolin, una figura que agrada a Espot, ja que “és molt coneixedor de la nostra realitat, ha trepitjat sòl andorrà i tenim una interlocució excel·lent”. Sigui qui sigui el substitut de Francesc, el cap de Govern va augurar que, “com ha passat amb tots els papes, entendran i respectaran la realitat d’Andorra i el neguit dels andorrans i les andorranes”, va concloure.
Altres punts del país, com el Comú d’Encamp, també es van afegir al minut de silenci convocat pel Govern. L’acte va tenir lloc a les 12 a l’entrada principal de Casa Comuna, i Àlex Arajol va interpretar El cant dels ocells amb el violí.