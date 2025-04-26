Successos
Ferit un motorista en un accident a la Massana
En el sinistre també s'ha vist implicat un turisme, ambdós amb matrícula andorrana
Un motorista, de 33 anys i resident al Principat, ha resultat ferit després d'un accident a l'avinguda Sant Antoni, 49, a la Massana, en que s'ha vist implicat un turisme, també amb matrícula andorrana. El sinistre ha tingut lloc passades les 9 del matí. Fins a la zona s'hi han desplaçat els serveis d'emergència, que han atès l'home i l'han traslladat fins a l'hospital.