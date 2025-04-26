SALUT
Els cossos especials d’emergències disposaran de suport psicològic
El ministeri de Molné reflexionarà sobre un protocol de salut mental per a les víctimes
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va mostrar la seva voluntat a reprendre el protocol que oferirà, als cossos especials que treballen en emergències, disposar de suport psicològic. Aquest protocol servirà per establir els passos a seguir per a l’atenció als professionals. Molné ho va posar en relleu en el marc de la inauguració del Congrés europeu de psicologia aplicada als serveis de bombers i d’emergències que ha acullit Andorra. D’aquesta manera, Molné va manifestar que espera que aquesta cita sigui “un pas més” en la cultura “de la cura i el suport” als professionals i per posar “al centre de debat” aquesta atenció per “cuidar els que ens cuiden”.
La feina és molt embrionària i no hi ha una previsió deetallada
La titular d’Interior va afegir que li agradaria que aquesta feina de reflexió al voltant del protocol per als cossos especials es fes de “manera conjunta i consensuada perquè tots els treballadors tinguin les mateixes condicions” i també va manifestar que hauria de ser un treball “transversal” tenint en compte que hi ha diferents ministeris dels quals depenen aquests cossos. La feina és molt embrionària, ja que de fet va reconèixer que “ara mateix no hi ha una previsió detallada” de com es farà. Qüestionada sobre si la taula de treball dels cossos implicats en emergències podria ser una de les vies per potenciar aquesta reflexió al voltant del protocol, va reconèixer que “no és mala idea” perquè considera que també seria positiu recuperar aquests grups de treball.
El ministeri no s'ha marcat per ara cap termini per prendre una decisió
Des del ministeri de Justícia i Interior també hi ha la intenció de “reflexionar” sobre la creació d’un equip psicològic que pugui donar suport a les víctimes. Així, Molné va posar sobre la taula l’exemple de la desaparició d’una persona o una víctima de violència domèstica o de gènere. Així, aquesta pacient podria rebre acompanyament des de la interposició de la denúncia fins a l’actuació judicial. Hi ha dues possibilitats, que hi hagi un acord amb el Col·legi de Psicòlegs o bé que s’agafi personal. Ara s’ha de prendre aquesta “decisió política”, ja que caldria preveure-ho al pressupost en cas que s’opti per una eina o l’altra, tal com va reconèixer la ministra. De totes maneres, Molné va manifestar que el ministeri no s’ha marcat, per ara, cap termini per poder prendre una decisió, ja que el que es vol és “reflexionar amb calma” però també va afegir que es mirarà de “trobar una situació satisfactòria en el curs d’aquest any”.