TRADICIONS
Els Castellers d’Andorra participaran en la V Diada Castellera Internacional de Berlín
Els Castellers d’Andorra seran una de les colles protagonistes de la V Diada Castellera Internacional, que se celebrarà el proper 3 de maig de 2025 a la ciutat de Berlín. L’esdeveniment reunirà més de 400 castellers i castelleres de diverses colles internacionals en una jornada de germanor, tradició i projecció cultural.
Organitzada pels Castellers de Berlín, la trobada tindrà lloc a partir de les 13 hores al Museu de Cultures Europees de Berlín-Dahlem, i es preveu que sigui l’edició més multitudinària fins al moment. A més dels amfitrions i dels Castellers d’Andorra, hi participaran colles de Londres, Edimburg, París, Brussel·les, Estocolm, Copenhaguen, Zuric i Lausana, amb el suport de castellers procedents de Madrid, Tolosa i Montreal.
La presència andorrana contribuirà a mostrar la vitalitat i l’arrelament que el món casteller ha aconseguit fora de Catalunya, en territoris on aquesta tradició –reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO– encara és relativament poc coneguda. Les colles internacionals afronten reptes afegits, com la dispersió geogràfica o la manca d’una massa social consolidada, però es mantenen actives gràcies a l’esforç i la il·lusió col·lectiva.
La diada de Berlín es consolida, així, com una cita clau.