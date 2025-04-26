SUCCESSOS
Detingut per furtar vehicles a la Massana el passat març
La policia va detenir dijous un home de 26 anys que el març hauria furtat diversos vehicles a la Massana. L’home, que acumula diversos antecedents, va ser controlat després de tenir un parell d’accidents amb dos vehicles que hauria furtat. Des de llavors ha estat ingressat a l’hospital.
Aquesta setmana la policia també ha detingut un matrimoni de 29 i 35 anys al Pas de la Casa per haver-se agredit mútuament al seu domicili la matinada de dilluns. També al Pas de la Casa i a l’exterior d’un local d’oci nocturn, la policia va arrestar, la matinada de dimarts, un home de 30 anys en possessió d’1,1 grams de cocaïna. Un turista de 27 anys va ser detingut per conduir sota els efectes de l’alcohol el dijous a la nit a la frontera del riu Runer amb una taxa d’1,73.