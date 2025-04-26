Enterrament del Sant Pare
Andorra s'acomiada del Papa Francesc en un funeral multitudinari
La delegació andorrana ha estat una de les 170 d’arreu del món presents a la cerimònia multitudinària a la plaça de Sant Pere
El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i el copríncep francès, Emmanuel Macron, han participat aquest dissabte als funerals del Papa Francesc, que han tingut lloc a la plaça de Sant Pere del Vaticà. L'acte ha aplegat més de 140.000 fidels i autoritats de tot el món.
La representació andorrana l'han completat l'ambaixador davant la Santa Seu, Carles Álvarez, el bisbe coadjutor, Josep Lluís Serrano, i el secretari general de la diòcesi d'Urgell, David Codina. Abans de les 10 del matí, els representants institucionals han presentat els respectes davant del fèretre del Sant Pare i, posteriorment, han assistit a la cerimònia litúrgica seguint el protocol establert per la Santa Seu, el conegut Ordo Exequiarum Romani Pontificis.
El cap de Govern ha destacat la tasca d’obertura i inclusió del Papa Francesc, així com la seva lluita contra el canvi climàtic, les desigualtats socials i les crisis migratòries. "Són missatges que compartim des d’Andorra, des d’on volem aportar el nostre gra de sorra per fer front a aquests reptes", ha remarcat Espot.
La cerimònia, presidida pel degà del Col·legi Cardenalici, Giovanni Battista Re, ha inclòs l'homilia en què s'ha recordat la veu i els missatges del pontífex difunt, amb pregàries pronunciades en sis idiomes. Seguint el ritual papal, el fèretre del Papa ha estat traslladat en processó fins a l’altar, presidit per un Evangeliari obert a sobre la tapa.
Amb el funeral, l'Església ha iniciat el període de dol de nou dies, anomenat novendialis. A Andorra, es preveu celebrar misses especials en record del Papa Francesc: el dimarts 29 a les 11 hores a la Catedral de Santa Maria d'Urgell i el mateix dia a les 20 hores a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella.