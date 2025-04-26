SUCCESSOS
Un accident a l’estació d’autobusos deixa una motorista ferida
Una motorista de 52 anys va resultar ferida ahir en un accident a la General 1, davant de l’estació nacional d’autobusos. En el sinistre, que va ocórrer a les 9.44 hores del matí, també s’hi va veure implicada una furgoneta. Ambdós vehicles tenien matrícula andorrana, segons va apuntar la policia.
Una estona més tard, a la rotonda de la General 1 amb el carrer Prat Salit, a Andorra la Vella, es va produir un segon accident amb un únic vehicle implicat, una motocicleta amb matrícula andorrana. El conductor, de 54 anys, va refusar l’assistència mèdica, segons va explicar el cos de seguretat.