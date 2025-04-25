ESTADÍSTICA
El pressupost de despesa del sector públic creix un 10,9%
El pressupost de despesa agregat total del sector públic per a l’exercici 2025 és d’1.922.134,07 euros, amb un increment del 10,9% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és d’1.925.354,91 euros, amb un increment de l’11,1% respecte a l’any anterior, segons les dades d’Estadística.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat total és d’1.815.273,49 euros, amb un increment del 9,4% respecte a l’any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats totals és d’1.726.213,97 euros, amb un increment del 8% respecte al 2024.
El pressupost de despesa agregat per al 2025 del sector institucional, societats no financeres públiques, és de 320.677,27 milers d’euros, amb un increment del 24,9% respecte a l’any passat.