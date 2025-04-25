Meteo
Pluges generalitzades amb la cota de neu per sobre els 1.900 metres demà
Les temperatures màximes baixaran fins a 9 graus respecte a les d'avui
El pas d'un front deixarà precipitacions generalitzades demà, que seran més continuades al matí i amb intermitències al sud del país durant la tarda, on es poden obrir algunes clarianes. La cota de neu se situarà per sobre els 2.400 metres al matí i anirà baixant al llarg del dia fins als 1.900, apunta el servei meteorològic. El canvi de temps farà baixar les temperatures respecte a les d'avui, que és el dia més càlid de la setmana. Les mínimes se situaran als -2 graus al Pas, 4 a 1.500 metres o 8 a la capital, mentre que les màximes no superaran els 2 graus al Pas, 11 a 1.500 metres o 16 a Andorra la Vella. Diferències de fins a 9 graus respecte a les d'avui, que poden enfilar-se fins als 24 graus a la capital, 20 a 1.500 metres o 8 al Pas.
Diumenge pot caure alguna gotellada residual a primeres hores del matí i, a mesura que avanci el dia, els núvols tendiran a dissipar-se donant pas a una nit serena. Les temperatures es mantindran estables respecte a les de dissabte. L'inici de setmana vindrà marcat per l'estabilitat i un lleuger augment de les temperatures, i s'espera que el canvi de temps arribi a partir de dijous, amb precipitacions generalitzades i que poden ser abundants, apunta el servei meteorològic.