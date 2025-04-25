AFERS SOCIALS
Un pas més per a la inclusió
Govern llença una targeta acreditativa per a les persones amb diversitat funcional utilitzable als països veïns i que substitueix el document de la CONAVA
La primera targeta oficial per acreditar les discapacitats es va anunciar ahir. El document servirà per certificar oficialment el grau de diversitat funcional de cada persona i com a prova davant de les administracions, entitats i serveis, tant nacionals com dels països veïns. La presentació la va fer la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, coincidint amb la commemoració del Dia Nacional del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, que se celebra el 27 d’abril.
“Fins ara només es comptava amb el paper de la CONAVA, que no és senzill de transportar”
La nova targeta començarà a expedir-se d’ofici les pròximes setmanes a totes les persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, tant provisional com definitiu. L’acreditació inclou informació bàsica com el número d’identificació (NIA), la validesa vinculada al grau de minusvalidesa i una fotografia. A més, “com a novetat, serà de fàcil reconeixement per a les persones invidents, ja que es pot identificar en braille la paraula acreditació, que anirà a baix”, va celebrar la ministra. Marín va subratllar que la targeta ha estat desenvolupada en col·laboració amb les associacions del país com la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD).
“És de fàcil reconeixement per als invidents, ja que apareix ‘acreditació’ en braille”
La certificació incorpora els ítems que ja recullen els països veïns, com la indicació de si la persona presenta dificultats de mobilitat o si requereix suport personal, i inclou el símbol d’accessibilitat de l’ONU, per la qual cosa s’espera que es pugui fer servir més enllà de la frontera perquè les autoritats veïnes la podran reconèixer fàcilment. Així i tot, el ministeri d’Afers Exteriors està treballant en la comunicació amb els països del voltant perquè tinguin present el canvi. Actualment, unes 1.943 persones tenen reconeguda una discapacitat a Andorra, i totes elles podran beneficiar-se d’aquesta nova targeta.
Unes 1.943 persones es podran beneficiar d’aquesta nova targeta
La nova acreditació no substituirà la targeta blava, que s’haurà de seguir utilitzant, tal com va puntualitzar la ministra. En canvi, sí que oferirà tots els avantatges que fins ara només es podien aconseguir amb la resolució de la CONAVA, que “sovint es presentava en format paper i no resultava senzilla de transportar”, va explicar Marín.
La titular d’Afers Socials també va avançar que les persones amb discapacitat reconeguda abans de l’entrada en vigor de la credencial podran sol·licitar-la al ministeri, dirigint-se a l’àrea de promoció o autonomia personal. A fi de facilitar l’accés a la informació, s’està elaborant una guia amb totes les prestacions i processos disponibles un cop reconeguda la discapacitat.
Optimisme amb el SAD
Trini Marín es va mostrar optimista amb el fet de poder cobrir totes les vacants del servei d’atenció domiciliària (SAD), malgrat les dificultats per trobar personal. Les flexibilitzacions per fer les contractacions, tant amb l’article 110 de la Llei de funció pública, que permet fer contractacions directes, i els requisits del català, que ja no són una barrera d’entrada, “esperem cobrir-ho tot”, va explicar Marín. Actualment, el servei compta amb 21 persones i serien necessàries “entre deu i dotze més”, per arribar a 34, que es considera la xifra òptima per cobrir totes les necessitats.
Trobada amb la FAAD
L’executiu i la FAAD es van reunir ahir al matí per tractar els avenços en la Llei de garantia de les persones amb discapacitat. Ara per ara, s’estan analitzant les recomanacions de les Nacions Unides. Quan estigui enllestit, des del ministeri es convocaran les entitats per treballar-ho. La voluntat és enllestir-ho a finals d’any.
LA PROPOSTA DE LES GRAELLES ES PRESENTARÀ EL 7 DE MAIG
Segons el calendari previst, les converses formals amb els sindicats s’iniciaran un cop el Govern tingui enllestida la seva proposta definitiva. L’executiu confia que el diàleg avanci amb celeritat i que es puguin resoldre les qüestions pendents amb rapidesa, ja que el mes de juny s’ha fixat com a termini límit per completar tota la feina associada a la iniciativa.
Tot i això, encara no està definit per on anirà la proposta del Govern, ni tan sols si inclourà un augment salarial per als treballadors públics o no. En paraules de Marín, “encara no sabem quin serà el retorn de l’empresa, per tant, no podem parlar de si hi haurà augment o no”, amb la qual cosa va deixar en l’aire qualsevol concreció sobre possibles millores econòmiques.
El que sí que va voler deixar clar la titular de Funció Pública és que qualsevol reforma que s’apliqui haurà de seguir criteris de sostenibilitat i equitat. Marín no va entrar en xifres ni percentatges concrets, però va insistir que el model retributiu que es defineixi ha de garantir l’equilibri entre les necessitats del personal i de l’administració.