Ocupació hotelera del 59,85% durant la Setmana Santa
Hi ha una reducció de gairebé el 20% respecte al 2024
L’ocupació hotelera durant la Setmana Santa (del 14 al 21 d'abril) s’ha reduït un 20%. Enguany s’ha tancat en el 59,85%, respecte al 79,59% del 2024, segons ha informat la Unió Hotelera (UHA) aquest matí. Aquesta baixada d'ocupació hotelera s'explica "per les dates d'un any i l'altre" apunta l'UHA, fent èmfasi en el fet que les reserves d'última hora han millorat "molt" la previsió a cinc dies vista, quan aquesta no superava el 57%. Les parròquies centrals han liderat el percentatge més alt d'ocupació, que ha estat durant el cap de setmana (del 17 al 21 d'abril), amb un percentatge que s'ha incrementat fins al 72,36%, tot i que no ha superat al de l'any passat, quan va arribar al 84,86%. Tot i que el global de la setmana ha estat "moderat", la Unió Hotelera es mostra "satisfeta" amb el balanç de les festes.
La taxa d'ocupació ha augmentat gairebé un 30% en un mes
El 31 de març hi havia una taxa d'ocupació del 43,13%, que va augmentar al 49,35% el 7 d'abril. No va ser fins al 14 d'abril que la taxa va superar el 50% i es va situar al 56,21%, segons recullen les dades de la Unió Hotelera. Finalment, al tancament, fet el 22 d'abril, aquesta va ser del 72,36%.
