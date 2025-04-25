HOMENATGE AL PAPA DIFUNT
Les autoritats celebren un minut de silenci en record del Papa Francesc
Espot ha recordat el "profund" coneixement sobre Andorra que tenia el Papa
Diverses autoritats s'han reunit aquest matí davant de l'edifici administratiu del Govern per retre homenatge al difunt Papa Francesc. El cap de Govern, Xavier Espot, ha recordat el "coneixement profund" que tenia el Papa sobre la realitat andorrana. Unes nocions que va poder conèixer de primera mà durant la trobada que van mantenir el desembre del 2021.
Sobre el possible substitut, Espot va parlar de la figura de Parolin, que "és molt coneixedor de la nostra realitat, ja que ha trepitjat sol andorrà i tenim una interlocució excel·lent".
Encamp s'afegeix al minut de silenci
El comú d'Encamp s'ha afegit al minut de silenci convocat pel Govern d'Andorra, amb motiu del traspàs del Papa Francesc. L'acte ha tingut lloc a les 12 hores a l'entrada principal de Casa Comuna. Àlex Arajol ha interpretat El Cant dels Ocells amb el violí "per honrar la memòria del Sant Pare". Les banderes onejaran a mig pal en els edificis públics encampadans, durant el dissabte 26 d'abril, entre les 8 i les 20 hores.