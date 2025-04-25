REPORTATGE
La guerra de la rosa
L’Intrusisme de la venda ambulant de roses fa ressentir les vendes de Sant Jordi en algunes floristeries, amb una davallada de fins al 10%.
La campanya de Sant Jordi d’enguany, tot i les bones xifres de vendes registrades per moltes floristeries, va estar marcada per una preocupació recurrent i creixent entre els professionals del sector: l’intrusisme. Tant des del Centre Comercial Andorra (CCA) com des d’alguns establiments, van denunciar la presència de venedors ambulants que incompleixen la normativa comercial i posen en risc el sector formal.
“En 53 anys com a florista, mai havia vist un intrusisme d’aquesta manera”, va assegurar Marina Lanza, propietària de la Floristeria Marina, que va lamentar que, tot i vendre 3.000 roses, enguany van distribuïr un 10% menys de flors per culpa d’aquesta problemàtica. Ho atribueix directament a la competència deslleial. “M’han quedat 300 flors. I no eren joves venent roses... aquesta canalla tenia barba!”, va ironitzar. Segons estableix la Llei 12/2013 del comerç, la venda ambulant no autoritzada és il·legal.
Segons la Llei 12/2013 del comerç, la venda ambulant és il·legal
“Aquest és un aspecte que perjudica molt. Els establiments permanents hem de pagar taxes, impostos i complir tota la normativa. Haver de competir amb persones que s’aprofiten d’un dia com aquest és una irregularitat que l’administració hauria de corregir”, va denunciar Montse Resina, directora de màrqueting del CCA. A més, destaca que, tot i l’increment de vendes respecte a l’any passat, “enguany també ens ha afectat negativament” aquesta pràctica.
A Encamp, així com a la resta de parròquies, l’intrusisme no s’ha notat tant com a la capital. José Antonio Sánchez, de la Floristeria del Poble, explica que “Sant Jordi sempre triomfa”. “Hem venut més que l’any passat, unes 1.500 roses. Només ens ha quedat per vendre un 10%”, va comentar Sánchez.
Des d’Àngels Flors, Cristina, botiguera, comenta una realitat més estable. “Va ser una diada molt maca amb molta gent, malgrat les vacances escolars. No hem venut ni més ni menys que l’any passat, però hem venut totes les roses que havíem previst”, va detallar la floristera.
La diada de Sant Jordi deixa bones xifres en moltes floristeries del principat. Tanmateix, adverteixen que l’administració hauria d’actuar davant “la venda ambulant il·legal”, denuncia Lanza. “Sant Jordi és l’únic dia a l’any que podem fer un ral, només faltaria que ens prenguessin el negoci”, va concloure.