Finances
El Fons Monetari Internacional encoratja Andorra a diversificar l’economia a través de l’acord
La delegació andorrana a Washington s'ha reunit amb representants de finances i de bancs centrals d'Europa
El Fons Monetari Internacional ha encoratjat Andorra a diversificar l’economia a través de l’acord d'associació amb la Unió Europea. Així ho ha comunicat el director general adjunt de l'organisme, Bo Li, i el director per Europa, Alfred Kammer, a la delegació andorrana desplaçada a Washington per participar en la reunió de primavera de l'FMI, on s'han congregat representants de 191 països.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, i el director general de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), David Cerqueda, han mantingut converses amb representants del banc central d'Islàndia i Moldàvia. L'objectiu és continuar amb el treball d’anàlisi de les modalitats de cooperació d’Andorra amb aquests països després d’haver finalitzat la negociació de l'acord, apunta Govern. La delegació també s'ha reunit amb representants financers de Sant Marino, Luxemburg i Liechtenstein.