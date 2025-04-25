Successos
Ferida una motorista en un accident davant l'estació nacional d'autobusos
El sinistre ha ocorregut a les 9.44 hores del matí i també s'hi ha vist implicada una furgoneta
Una motorista de 52 anys ha resultat ferida en un accident a la General 1, davant de l'estació nacional d'autobusos. En el sinistre, ocorregut a les 9.44 hores del matí, també s'hi ha vist implicada una furgoneta. Ambdós vehicles amb matrícula andorrana, apunta la policia.
Accident amb una moto implicada
Una estona més tard, a la rotonda de la General 1 amb el carrer Prat Salit, a Andorra la Vella, s'ha produït un segon accident amb un únic vehicle implicat, una motocicleta amb matrícula andorrana. El conductor, de 54 anys, ha refusat l'assistència mèdica, segons ha explicat el cos de seguretat.