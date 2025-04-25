EUROPA
Espot assenyala que França és un impulsor i defensor de l'acord
El cap de Govern diu que si l'acord és mixt o no mixt no afectarà la seva ratificació, només el temps d'espera
El cap de Govern, Xavier Espot, ha descartat que l'impuls de França perquè l'acord d'associació hagi de ser ratificat per tots els estats membres es tracti d'un bloqueig. Ho ha dit en el marc del minut de silenci per la mort del Papa Francesc, que s'ha celebrat aquest matí.
"França es caracteritza per ser un impulsor i defensor de l’acord", ha explicat Espot, que ha dit que el problema es troba en la naturalesa jurídica del text. "França, per tradició, i no té res a veure amb Andorra o l’acord, sempre ha estat defensora dels acords mixtos i dels que requereixen el doble procés de ratificació", ha afirmat.
La feina del Govern serà intentar convèncer el país veí perquè canviï d'opinió i accepti un acord no mixt. Però, si no s’aconsegueix, Espot ha afegit que "cal desdramatitzar la situació, i si és un acord mixt, no incidirà ni canviarà el fet que hagi estat aprovat per part de la UE; simplement farà que la ratificació sigui més llarga", ha conclòs.