DEFUNCIÓ DEL SANT PARE
Espot destaca el suport del Papa envers la institució del Coprincipat
L’església de Sant Esteve acollirà una missa funeral el dimarts 29 d’abril a les 20 hores
El cap de Govern, Xavier Espot, va compartir ahir una carta de condol que va emetre dimecres al Vaticà per la mort del Papa Francesc en nom seu i del Govern. Espot va voler destacar la voluntat del Papa Francesc a donar suport a la institució del Coprincipat aprofitant l’oportunitat: “La recent designació de Monsenyor Josep-Lluís Serrano Pentinat com a bisbe coadjutor d’Urgell va ser un símbol inequívoc de la Santa Seu i del Papa Francesc de mantenir i assegurar el futur de la institució del coprincipat”. Aquest és, per al cap de Govern, motiu de profund agraïment.
En la carta, Espot va voler posar en relleu la comprensió del pontífex pel que fa a la “història i la idiosincràsia” del país, a la vegada que el “singular sistema institucional del Principat”, que acumula, gairebé, 750 anys d’història.
Espot també va expressar la “profunda tristesa” del poble andorrà per la defunció del Papa, a qui descriu com “un referent i una persona transcendental” en la història de l’església universal. El cap de Govern remarca que durant els dotze anys de pontificat, el Sant Pare va “abraçar i defensar els drets humans i la pau al món”, sense defugir la recerca de “solucions justes, inspiradores i dialogades” en els grans reptes que té plantejats la humanitat.
Espot estarà present a la celebració del funeral de Sa Santedat el Papa Francesc demà. Així ho va expressar a la carta, en què es va mostrar a l’espera de poder traslladar el condol personalment.
Missa funeral al país
L’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella acollirà una missa funeral pel Papa Francesc el dimarts 29 d’abril a les 20 hores amb l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra i les autoritats del Principat. L’acte serà presidit pel copríncep episcopal Joan-Enric Vives, que serà acompanyat del bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano.
El mateix dia, a les 11 hores, se celebrarà la missa funeral a la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell que ofereix la Diòcesi “pel repòs etern del Sant Pare Francesc”. Des del bisbat apunten que “serà un signe de comunió eclesial amb qui fou Successor de l’Apòstol Pere i Pastor de l’Església Universal des de 2013, i que ens ha donat gran exemple de bondat, de servei als més pobres i de l’alegria de l’Evangeli”.