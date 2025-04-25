BRANCA ANDORRANA DE L'"OPERACIÓ CATALUNYA"
ERC vol que compareguin Espot i els germans Cierco
Ha demanat que vagin al Congrés Gilbert Saboya i Carles Fiñana
El grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés dels Diputats espanyol ha demanat la compareixença a la cambra alta pel cas BPA del cap de Govern, Xavier Espot, dels dos expropietaris del banc, Higini Cierco i Ramon Cierco, de l’exministre d’Afers Exteriors Gilbert Saboya, dels agregats del ministeri d’Interior espanyol a Andorra, Celestino Barroso i Bonifacio Díez Sevillano, i del cap de la unitat d’intel·ligència financera d’Andorra, Carlos Fiñana.
Segons publica El Nacional.cat, Junts i Esquerra han registrat dues noves llistes amb fins a 67 peticions de compareixença a la comissió d’investigació del Congrés dels Diputats, entre els quals també hi ha noms com l’expresident espanyol José María Aznar, tres ministres de Mariano Rajoy, i l’exvicepresidenta del govern espanyo Soraya Sáenz de Santamaría.
Junts i ERC han sol·licitat ampliar l’abast de la comissió d’investigació del Congrés dels Diputats sobre l’anomenada operació Catalunya. Les dues formacions han registrat noves peticions de compareixença amb l’objectiu d’aprofundir en la dimensió andorrana de la presumpta guerra bruta contra l’independentisme. En concret, volen posar sota el focus la caiguda de BPA, així com el cas Pegasus, l’escàndol d’espionatge que va afectar dirigents independentistes, activistes i advocats.