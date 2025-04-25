SUCCESSOS
Entregat a Espanya l’assassí que va fugir per Andorra
Allal El Mourabit, un jihadista de 54 anys d’origen marroquí i nacionalitat espanyola, ha estat entregat per la gendarmeria francesa a la policia nacional espanyola a la Jonquera. El sospitós està acusat de tres assassinats, comesos entre finals del 2023 i principis del 2024, a Tudela, Ribaforada i Vilanova de la Barca. Després de matar un agricultor de 84 anys a Lleida, el 5 de gener, va fugir amb el vehicle de la víctima travessant Ponts, Andorra i arribant fins a França. Va ser arrestat el 26 de març a Besiers, en una operació conjunta de cossos de seguretat espanyols i francesos. El Mourabit, que ja havia estat empresonat per vincles amb el terrorisme islamista, es desplaçava per zones rurals i pernoctava a la intempèrie. La seva entrega culmina una complexa investigació internacional.
Va matar tres persones entre final del 2023 i inici del 2024