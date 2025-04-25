SUCCESSOS

Detinguts setze conductors en 1.088 controls de substàncies

Un agent de la policia realitzant un control.

Un agent de la policia realitzant un control.Policia

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La policia va efectuar un total de 1.088 controls durant la campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol que va tenir lloc entre els dies 3 i 13 d’abril. Així ho va assenyalar el cos d’ordre en un comunicat. Durant aquesta setmana, la policia ha detingut un total de setze persones, de les quals 12 són homes i 4, dones, la majoria residents al país. Del total, 14 han estat arrestades per conduir èbries, una altra per positiu en drogues al volant i la darrera, per rebutjar sotmetre’s a la prova. Tres dels conductors es van veure implicats en accidents de danys materials.

Pel que fa a les taxes d’alcoholèmia, més de la meitat van registrar positius d’entre 1,21 i 2, i la resta, entre 0,87 i 1,20. La taxa més elevada va ser d’1,75 i cap de les persones controlades va superar els dos grams d’alcohol per litre de sang. Durant la campanya, s’han posat 10 sancions per conduir per sota del 0,87.

tracking