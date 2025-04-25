SUCCESSOS
Detinguts setze conductors en 1.088 controls de substàncies
La policia va efectuar un total de 1.088 controls durant la campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol que va tenir lloc entre els dies 3 i 13 d’abril. Així ho va assenyalar el cos d’ordre en un comunicat. Durant aquesta setmana, la policia ha detingut un total de setze persones, de les quals 12 són homes i 4, dones, la majoria residents al país. Del total, 14 han estat arrestades per conduir èbries, una altra per positiu en drogues al volant i la darrera, per rebutjar sotmetre’s a la prova. Tres dels conductors es van veure implicats en accidents de danys materials.
Pel que fa a les taxes d’alcoholèmia, més de la meitat van registrar positius d’entre 1,21 i 2, i la resta, entre 0,87 i 1,20. La taxa més elevada va ser d’1,75 i cap de les persones controlades va superar els dos grams d’alcohol per litre de sang. Durant la campanya, s’han posat 10 sancions per conduir per sota del 0,87.