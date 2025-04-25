Cultura
David Esteve guanya el 28è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol amb el poema 'A pagès'
L’acte d’entrega dels premis s’ha celebrat aquest vespre i ha comptat amb un recital de poesia i música a càrrec del cantautor Roger Mas i la poeta andorrana Teresa Colom
El poema 'A pagès', de l’autor David Esteve Mortés, ha estat el guanyador dels 300 euros de premi del 28è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol, un certamen que enguany ha tingut lloc en el marc de les celebracions de Sant Jordi. L’acte d’entrega dels premis s’ha celebrat aquest vespre i ha comptat amb un recital de poesia i música a càrrec del cantautor Roger Mas i la poeta andorrana Teresa Colom.
L’esdeveniment ha estat coorganitzat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, el col·lectiu Perifèria Cultural i el Comú d’Andorra la Vella.
En total, s’han presentat 17 poemes i 14 reculls. Durant l’entrega, el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha posat en valor el paper del certamen, destacant que “és un concurs que no només posa en valor la poesia sinó també el compromís col·lectiu amb la llengua, la identitat i l’expressió artística”.
Un recital amb segell cultural andorrà i català
La vetllada ha estat amenitzada per un recital poètic i musical dins el marc del cicle Perifèria Cultural, que enguany celebra la seva quarta edició i, per primera vegada, inclou el Principat d’Andorra. A més del recital, els assistents han pogut gaudir d’una mostra de gastronomia local a càrrec de l’artesà Jordi Planes, de Cal Jordi de Ransol.
Aquest cicle té com a objectiu reforçar els llaços entre territoris de parla catalana a través de la cultura i la gastronomia, tot promovent la feina d’artistes i productors locals.